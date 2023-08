Unfallverursacher wird aufgrund von Videoaufnahme gefasst

Unfallflucht in Altomünster-Zusamzell: Am Freitag, 4. August, beschädigte laut Polizei ein 27-jähriger Autofahrer auf dem Parkplatz einer Holzbearbeitungsfirma beim rückwärts Rangieren einen dort geparkten VW Touran. Anschließend entferne sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne sich vorher um die Schadensregulierung zu kümmern. Da der Parkplatz videoüberwacht ist, konnte der Fahrer anhand der vorliegenden Aufzeichnungen ermittelt werden. In erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von circa 4000 Euro. (lig)