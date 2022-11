Aufregung um Riesensemmeln in Unterschöneberg

Premiere in Unterschöneberg: Die Theatergruppe zeigt Ulla Klings Komödie "Bäckermeister Striezl". Dessen Lehrling sorgt für jede Menge Ärger.

Allerlei Aufregung gibt es bei „Bäckermeister Striezl“, so der Titel des Lustspiels von Ulla Kling, das am Freitagabend, 18. November, um 20 Uhr im Lagerhaus Unterschöneberg Premiere hat: Dem Bäckerlehrling Willi (Christian Enderle) hat es „das Maß verzogen“, wie seine Chefin Rosa Striezl (Christine Rieger) sagt: Vor lauter Verliebtheit hat er riesige Semmeln gebacken, die der Bäckerei zwar Begeisterung bei den Kunden, aber auch jede Menge Ärger einbringen – unter anderem mit der zickigen Frau Lieblich (Sandra Bulla) und dem strengen Innungsmeister Pröbstl (in einer Doppelrolle: Simon Litzel).

Doch damit nicht genug der Schwierigkeiten für Theo Striezl (Christoph Seidl): Der Bürgermeister (Martin Kempter) plant einen „supermodernen Supermarkt“, dem die alte Dorflinde gegenüber der Bäckerei weichen soll. Das geht dem unerschrockenen Bäcker zu weit: Er startet eine spektakuläre Protestaktion, bei der ihn seine Frau, sein Lehrling und Verkäuferin Hanna (Anna Kempter) tatkräftig unterstützen. Wird sich die Presse (Sophia Litzel als Reporterin Klühspieß) auf seine Seite oder auf die des Bürgermeisters schlagen?

Es sind noch weitere Aufführungen in Unterschöneberg geplant

Die turbulenten Vorgänge rund um die Bäckerei Striezl haben Sabine Albrecht und Stefan Baur mit dem Ensemble der Theatergruppe Unterschöneberg in Szene gesetzt. Die Komödie in drei Akten wird nach der Premiere noch weitere drei Mal gezeigt: am Samstag, 19. November, sowie am Freitag und Samstag, 25. und 26. November, jeweils um 20 Uhr. Karten können von Montag bis Freitag zwischen 17 und 18 Uhr bei Familie Seidl unter Telefon (0 82 95) 6 69 18 57 bestellt werden. Restkarten gibt es an der Abendkasse.