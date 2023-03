Beim Frühjahrskonzert in Violau geht es von Schweden bis nach Spanien

Beim Frühjahrskonzert des Musikvereins Violau gibt es ein anspruchsvolles Programm. Zur Zugabe bringen die Musikerinnen und Musiker einen Udo-Jürgens-Hit.

Auf eine musikalische Europareise mit Abstecher nach Amerika nahm das Blasorchester des Musikvereins Violau sein Publikum bei seinem Frühjahrskonzert im gut besuchten Lagerhaus Unterschöneberg mit. Die Dirigentin Marieluise Wetzstein hatte ein anspruchsvolles Programm aus sinfonischen und traditionellen Kompositionen zusammengestellt, das die Musikerinnen und Musiker forderte. Als Reisebegleiterin führte Anna Kempter unterhaltsam durch den Abend, der mit dem Konzertmarsch „Vita pro Musica“ (Ein Leben für die Musik) von Thiemo Kraas eröffnet wurde. Bei der anschließenden Hommage an den Frühling – „Springtime“ von Rob Ares – zeigte Stefan Seitel als Solist an der Posaune viel Gefühl und Temperament.

Musikalische Europareise mit Abstecher nach Amerika

Mit drei Werken des niederländischen Komponisten Kees Vlak – veröffentlicht unter seinen Pseudonymen Alfred Bösendorfer und Luigi di Ghisallo – entführte das Orchester die Zuhörer nach Ungarn, Italien und Schweden: In der „Kleinen ungarischen Rhapsodie“ wechseln melancholische Melodien mit wildem Csardas ab. In „Le Nozze Veneziane – Traumhochzeit in Venedig“ erklangen unter anderem festliche Kirchenglocken (an der Röhrenglocke: Alexander Eisele) und zwitscherten muntere Vögel im Park (Solistinnen: Nadine Schiffelholz an der Querflöte und Annika Wetzstein an der Klarinette). „Stockholm Waterfestival“ wiederum zeichnete ein akustisch abwechslungsreiches Bild der schwedischen Hauptstadt mit Wachablösung vor dem Königsschloss und fröhlichem Treiben im Freizeitpark Gröna Lund. Spanien war als Reiseziel mit „Castillo Burgos“ von Frans Verbeeck vertreten.

Bei der Bodensee-Polka von Alexander Pfluger mit einer Kadenz des Tenorhorn- und Baritonregisters, der Marcia Augustana von Kurt Gäble und der Polka „Prager Gassen“ von Jaroslav Zeman kamen alle Freunde der traditionellen Blasmusik auf ihre Kosten.

Und schließlich wagte das Orchester auch noch einen Sprung über den großen Teich und schilderte in „Appalachian Overture“ von James Barnes musikalisch eine nostalgische Eisenbahnreise durch den Gebirgszug an der Ostküste der USA, bei der unter anderem Peter Heinle am Flügelhorn mit einem emotional gespielten Solo glänzte.

Schlagzeuger Alexander Eisele kommt als Udo Jürgens auf die Bühne

Der Applaus für das ambitionierte Programm steigerte sich bei der ersten Zugabe noch, für die Schlagzeuger Alexander Eisele symbolisch in den legendären Bademantel von Udo Jürgens schlüpfte, um dessen Hit „Ich war noch niemals in New York“ zu singen. Anschließend landeten Musizierende und Zuhörende mit dem Schwabenhymnus von Kurt Gäble als zweiter Zugabe wieder auf heimischem Boden.