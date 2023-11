Altenmünster-Unterschöneberg

Livemusik und ein neues Talent auf der Bühne in Unterschöneberg

Die Verwicklungen rund um die Fahnenweihe kulminieren in der Stube der Fichtls (von links): Leo (Martin Kempter), DJ Jimmy (Simon Litzel), Fahnenbraut Lisa (Christine Rieger), Bärbl (Daniela Miller), Max (Christian Enderle), Erna (Sabine Albrecht) und Gustl (Christoph Seidl).

Plus Die Theatergruppe feiert Erfolg mit der Komödie „Die turbulente Fahnenweihe“. Die nächsten Vorstellungen sind bereits ausverkauft.

Von Helene Weinold Artikel anhören Shape

Freude bei der Theatergruppe Unterschöneberg: Das Premierenwochenende mit der Komödie „Die turbulente Fahnenweihe“ von Marianne Santl im Lagerhaus war ein voller Erfolg. Sowohl die beiden Abendvorstellungen als auch die Kindervorstellung am Samstagnachmittag waren ausverkauft, und das Publikum ging bei allen Szenen begeistert mit, spendete Szenenapplaus und lachte von Herzen.

Darum geht es im aktuellen Stück

Dabei ist dem Vorstand des fiktiven Heimat- und Trachtenvereins Grasgrün, Max Fichtl (Christian Enderle), gar nicht zum Lachen zumute, denn das von ihm akribisch geplante Jubiläumsfest mit Fahnenweihe droht im Chaos zu versinken. Sein Stellvertreter Leo (Martin Kempter) lässt ihn wegen einer Reise mit seiner resoluten Ehefrau Erna (Sabine Albrecht) kurzfristig im Stich, seine Tochter Lisa (Christine Rieger) verliebt sich in den DJ Jimmy (Simon Litzel), und dann holt ihn auch noch seine Vergangenheit in Person der Kellnerin Heidi (Sandra Bulla) ein. Sollte er am Ende gar Jimmys Vater sein?

