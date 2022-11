Premiere: Der Bäcker auf dem Baum in Unterschöneberg

Plus Die Theatergruppe Unterschöneberg unterhält mit ihrem aktuellen Stück "Bäckermeister Striezl" - und regt zum Nachdenken an.

Ziviler Ungehorsam als Protest gegen politische Entscheidungen: Dieses höchst aktuelle Thema greift die Theatergruppe Unterschöneberg in ihrem aktuellen Stück "Bäckermeister Striezl" von Ulla Kling auf amüsante und unterhaltsame Weise auf und traf damit offensichtlich beim Premierenpublikum im ausverkauften Lagerhaus des Ortes ins Schwarze. Die Zuschauerinnen und Zuschauer gingen bei der Komödie mit Tiefgang mit, spendeten immer wieder Szenenapplaus und feierten das Ensemble und das Team hinter der Bühne am Ende mit begeistertem Beifall.