Sommerfest unter der Dorflinde

Wie alle Jahre laden die Ortsvereine Unterschöneberg am ersten Augustwochenende zum traditionellen Lindenfest ein. Am Samstag, 3. August, ab 19 Uhr und am Sonntag, 4. August, ab 11 Uhr wird vor dem Vereinsheim gefeiert. Der Musikverein Violau unter der Leitung von Marieluise Wetzstein unterhält die Gäste musikalisch. Für Speisen und Getränke sorgen der Schützenverein, die Freiwillige Feuerwehr und der Obst- und Gartenbauverein Unterschöneberg. Bei Regen findet das Fest im Lagerhaus statt. (hwe)