Fahne des Schützenvereins Unterschöneberg musste lange als Pfand herhalten

Die Fahne des Schützenvereins Unterschöneberg hat eine bewegte Geschichte. Zum hundertsten Gründungsfest wird sie neu gesegnet. Was beim Fest sonst geboten ist.

Wenn der Schützenverein Immergrün Unterschöneberg am Wochenende die hundertste Wiederkehr seiner Gründung feiert, lohnt sich ein besonderer Blick auf die historische Standarte, die eine bewegte Geschichte hat. Die quadratische Fahne mit Fransen, die auf einer Seite den heiligen Hubertus vor dem weißen Hirsch und auf der anderen eine Schützenscheibe vor gekreuzten Gewehren auf grünem Grund zeigt, wurde gemäß Stickerei in Jugendstilschrift am 24. September 1922 gesegnet. Damals wurde der „Hubertusverein“ als Schützenverein Immergrün Violau gegründet und hatte, wie Vorstand Otmar Leutenmaier annimmt, sein Vereinslokal in der Gaststätte Joachim in Violau.

Die Standarte diente als Pfand für die Zeche

Dort muss eine Runde Schützen irgendwann vor dem Zweiten Weltkrieg die Standarte eines Abends als Pfand für die ausstehende Zeche zurückgelassen haben, denn der Wirt Josef Joachim hielt sie jahrzehntelang unter Verschluss, selbst als der Verein sich in den 1950er-Jahren als Schützenverein Immergrün Unterschöneberg wiedergründete. „Eure Standarte hab ich, aber ich geb sie nicht her“, soll Joachim den Schützen gesagt haben. Erst seine Witwe habe das Pfand in den 1980er-Jahren gegen die Summe von 150 Mark wieder an den Verein zurückgegeben, erzählt Leutenmaier. Zum hundertsten Gründungsjubiläum haben die Schützen ihr Schmuckstück von der Expertin Theresia von Waldenburg in Epfach fachkundig restaurieren lassen, sodass sie nun in neuem Glanz erstrahlt.

Vor hundert Jahren wurde die Standarte des Schützenvereins Immergrün gesegnet, der damals in Violau residierte. Dieses Foto erinnert an das Weihefest. Foto: Helene Weinold (Repro)

So kam die Standarte zurück nach Unterschöneberg

Zu sehen ist die Standarte auf einem hundert Jahre alten Foto, das Otmar Leutenmaier durch einen glücklichen Zufall vor drei Jahren in die Hände fiel. Damals hatte eine Frau aus Augsburg zwei alte Fotos bei der Gemeindeverwaltung abgegeben, darunter eines von der Standartenweihe der Immergrün-Schützen, die dieses Bild nun als besonderen Schatz hüten.

Hundert Jahre nach der Vereinsgründung wird die restaurierte Standarte im Rahmen des Festgottesdienstes am Samstag, 6. August, um 18 Uhr beim Vereinsheim zur Linde in Unterschöneberg von Kaplan P. Jiby John noch einmal gesegnet. Mit dabei sein werden 16 Vereine, überwiegend Schützenvereine aus der Umgebung, darunter auch der Patenverein von vor hundert Jahren: der Schützenverein Volksbühne Welden.

Auf einer Seite der Standarte ist das Datum der Segnung eingestickt: der 24. September 1922. Foto: Helene Weinold

An den Gottesdienst schließt sich ein Festabend an, den die Blaskapelle des Musikvereins Violau musikalisch umrahmt. Sie spielt auch den Weckruf am Sonntag, 7. August, um 7 Uhr und unterhält die Gäste nach den Ehrungen beim Mittagstisch. Am Samstag ab 19 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr lädt der Schützenverein Jung und Alt zu einem Schnupper-Preisschießen mit Blasrohr, Lichtgewehr, Luftgewehr oder Luftpistole ein.

100 Jahre Schützenverein Immergrün - das Festprogramm

Samstag, 6. August

17.45 Uhr: Kirchenzug vom Lagerhaus Unterschöneberg zum Vereinsheim

zum Vereinsheim 18 Uhr: Gottesdienst mit Standartensegnung

19 Uhr: Festabend mit der Blaskapelle Violau und Schnupperschießen

Sonntag, 7. August