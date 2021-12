Berta Wiehler aus Violau ist hundert Jahre alt – was ist ihr Geheimnis?

Plus Berta Wiehler aus Violau feiert ihren hundertsten Geburstag. Ihre Familie ist mit fünf Kindern, 16 Enkeln und 27 Urenkeln beeindruckend groß. Sie verrät ihr Geheimnis für ein langes Leben.

Als Berta Wiehler 1921 geboren wurde, erhielt Albert Einstein den Nobelpreis für Physik. Im selben Jahr wie sie kamen unter anderem der Schauspieler Peter Ustinov († 2004) und der Fernsehmoderator Hans-Joachim Kulenkampff († 1998) zur Welt. Jetzt feierte die Violauerin ihren hundertsten Geburtstag.