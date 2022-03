Unfall: Auto bleibt an Kirchenmauer stehen

Ein älterer Autofahrer ist am Samstag gegen die Kirchenmauer von St. Michael gefahren. Für den Unfall hat er selbst eine Erklärung.

Plötzlich krachte das Auto in die Wallfahrtskirche St. Michael: Einen Verkehrsunfall mit Sachschaden verursachte am Samstag, 5 März, gegen 14.25 Uhr, ein 84-jähriger Mann in Violau. Der Mann fuhr mit seinem Auto auf der Pius-Mozet-Straße in Violau. Mit im Wagen saß seine ebenfalls 84-jährige Ehefrau. Auf einmal rollte der Wagen des Mannes zunächst eine Böschung hinab und kam an der Fassade der Wallfahrtskirche St. Michael zum Stehen. Ein nahestehendes Gartenhaus wurde durch das Fahrzeug ebenfalls leicht touchiert.

Die beiden Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 1500 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An der Kirchenmauer entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Zu sehen waren laut der Polizeibeamten vor Ort eine leicht bröckelnde Kirchenfassade und Risse im Mauerwerk.

Anscheinend war eine Verwechslung Grund für den Unfall

Gegenüber Zeugen hatte der 84-jährige Mann angegeben, dass er Gas- und Bremspedale verwechselt habe, was den Hergang des Unfalls erklären dürfte. Erst in der vergangenen Woche hatte ein 83-Jähriger in Herbertshofen einen ähnlichen Unfall verursacht, als er beim Ausparken rückwärts gegen die Wand eines Discounters fuhr. Hier war der Sachschaden jedoch mit 40.000 Euro ungleich höher. (jah)

