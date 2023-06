Altenmünster

Was das Haus Zusamaue von anderen Pflegeheimen unterschiedet

Plus Zum zehnten Geburtstag des Pflegeheims haben Bewohner und Mitarbeiter mit ihren Gästen gefeiert. Dabei berichtete der Geschäftsführer der BeneVit-Gruppe von seiner anfänglichen Skepsis.

Zehn Jahre besteht das Seniorenheim Haus Zusamaue in Altenmünster. Grund genug, den Geburtstag gebührend zu feiern. Die Bedeutung der Firmenbezeichnung BeneVit stellte Pfarrer Thomas Pfefferer in den Mittelpunkt seiner Ansprache. Mit "Gutes Leben" könne der Name übersetzt werden, und das sei in diesem Hause durchwegs zu spüren, hob er hervor. "Wir brauchen Orte wie diese, denn gerade, wenn im fortgeschrittenen Alter die Vereinsamung droht, sind Gemeinschaft und Begegnungen enorm wichtig für ein zufriedenes Leben", sagte er. Seinen Dank sprach der Pfarrer vor allem den Beschäftigten und den vielen Ehrenamtlichen aus.

In die Vergangenheit blickte Geschäftsführer Kaspar Pfister, der an die ersten Begegnungen mit den Gemeindevertretern vor 16 Jahren erinnerte. Obwohl vonseiten der Gemeinde der Wunsch für ein Pflegeheim bestand, habe er seine Zweifel gehegt, ob sich der Standort aufgrund der geringen Einwohnerzahl im Einzugsgebiet eignen könnte. "Aber der Bürgermeister blieb hartnäckig und so kam es trotz anfänglicher Schwierigkeiten, die uns durch Berg und Tal führten, zur Umsetzung dieses gelungenen Projektes", sagte er. Mittlerweile sehe er das Haus mit seinen 60 Mitarbeitern und 56 Bewohnern als eine Perle seiner 27 Pflegeheime. Mit einem Lebensbaum, der wachsen und gedeihen solle wie die Philosophie des Heimes, bedankte sich der Chef bei seinen Angestellten. Geschenke und eine Urkunde bekamen auch die älteste Bewohnerin Anna Kraus mit ihren 100 Jahren und Siegfried Iwanowski mit dem längsten Aufenthalt im Heim.

