Wechsel an der Spitze der CSU in Altenmünster

Auf der Jahreshauptversammlung der CSU Altenmünster informierte Hubert Kraus die Mitglieder über die Aktivitäten im vergangenen Jahr. Besonders hob er dabei die Christbaumsammelaktion in den Ortsteilen Baiershofen, Hegnenbach, Neumünster, Unterschöneberg, Violau und Zusamzell hervor, wodurch 230 Euro an Spenden für die Ganztagsbetreuung zusammenkamen und an die Altenmünsterer Schule weitergegeben werden konnten. Eine besondere Ehrung wurde neben anderen dem langjährigen Mitglied Therese Wicha zuteil.; sie ist seit 50 Jahre Mitglied im CSU-Ortsverband.

Maximilian Zerrle ist Digitalbeauftragter

Ein weiterer Höhepunkt der Versammlung waren die turnusgemäßen Neuwahlen des Vorstands. Als Wahlleiter wurde Georg Hienle eingesetzt. Der langjährige Ortsvorsitzende Hubert Kraus hatte sich nicht mehr zur Wahl gestellt. Erwin Schuster wurde als sein Nachfolger zum neuen Ortsvorsitzenden gewählt. Kraus unterstützt den Vorstand weiterhin als Beisitzer. Marion Heimbach wurde erneut zur stellvertretenden Ortsvorsitzende gewählt. Schatzmeister Klaus Burchardt und Schriftführer Hansjörg Glaß wurden im Amt bestätigt. Als Digitalbeauftragter wurde Maximilian Zerrle neu gewählt. Weitere Beisitzer sind Melanie Binswanger, Maximilian Zerrle, Christian Sailer und Johann Frapscha. Als Bezirksdelegierte wurden Erwin Schuster und Marion Heimbach bestimmt. Als Gastredner informierte Landtagsabgeordneter Manuel Knoll die CSU-Mitglieder in Altenmünster über aktuelle Themen aus der Landes- und Bundespolitik. (AZ)

