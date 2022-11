Wegen der Baustelle: Altenmünster verlegt Adventsmarkt auf den Bauhof

Plus Wegen der Bauarbeiten vor dem Rathaus kann der Adventsmarkt hier dieses Jahr nicht stattfinden. Auch ein möglicher Blackout beschäftigt die Gemeinde.

Seit Anfang des Monats finden vor dem Rathaus umfangreiche Bauarbeiten statt. Der Umbau des Rathausplatzes steht im Zusammenhang mit der Umsetzung des Projektes Vitale Ortsmitte Altenmünster und stellt den Bauabschnitt I zur Umsetzung der Freianlagenplanung dar. Die Umgestaltung erfolgt barrierefrei durch die Verlegung von gesägten Granitsteinen. So sollen Stolperfallen vermieden und der Platz mit Rollstühlen oder Rollatoren hindernisfrei befahren werden können. Über den aktuellen Stand der Arbeiten informierte Bürgermeister Florian Mair jetzt die Gemeinderäte.