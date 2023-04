Wehr in Altenmünster besteht den Feuerwehr-TÜV

Die Feuerwehr in Altenmünster muss beweisen, was sie draufhat. Der Kreisbrandinspektor zeigt sich zufrieden und Bürgermeister Florian Mair hat eine Überraschung mitgebracht.

Wie Fahrzeuge sich regelmäßig einer technischen Kontrolle unterziehen müssen, so gilt das im übertragenen Sinne auch für die Feuerwehren. Im Turnus von drei Jahren erscheinen Vertreter der Kreisbrandinspektion zu der sogenannten "Besichtigung", um sich vor Ort einen Eindruck über den technischen und personellen Zustand der Wehr zu verschaffen.

Einsatzlage: Wohnhausbrand in der Hauptstraße in Altenmünster

In Altenmünster zeigten 31 Aktive nach dem theoretischen Teil den "Prüfern", Kreisbrandinspektor Thomas Reichel und Kreisbrandmeister Johannes Greger, eine beeindruckende Einsatzübung. "Wohnhausbrand in der Hauptstraße mit Durchschlag in den Dachstuhl" lautete die Meldung für diesen Test. Mit dem Einsatzleitwagen und den Löschfahrzeugen TLF 16/25 und einem LF 8/6 rückte die Mannschaft zu der angenommenen Brandstelle aus. Hier erfuhr Kommandant Heinz Weindl bei der Erkundung von den Bewohnern, dass drei Personen vermisst werden. Mit schwerem Atemschutz und C-Rohr drangen zwei Trupps in das verrauchte Gebäude zur Brandbekämpfung und Personenrettung vor. Zügig verrichtete die weitere Mannschaft die zusätzlichen Aufgaben.

Unter den strengen Augen von Kreisbrandinspektor Thomas Reichel (im Vordergrund) und Kreisbrandmeister Johannes Greger (nicht auf dem Bild) zeigte die Feuerwehr Altenmünster eine beeindruckende Einsatzübung an einem leer stehenden Gebäude. Foto: Josef Thiergärtner

Weiter galt es noch, einen Bewohner, der unter einem Traktor eingeklemmt war, zu versorgen. Mit einem Hebekissen wurde dieser aus seiner misslichen Lage befreit. Nicht eingeplant war ein Zwischenfall beim Innenangriff. Bei dieser Zusatzaufgabe, die Kreisbrandinspektor Thomas Reichel einschob, musste ein verletzter Atemschutzgeräteträger zurückgeholt und durch einen Ersatztrupp ersetzt werden. Nach der erfolgreichen Brandbekämpfung und Erfüllung aller Aufgaben konnte Einsatzleiter Heinz Weindl nach einer knappen halben Stunde an seinen Stellvertreter und Zugführer Markus Schwarz das Kommando "Wasser halt" erteilen.

Feuerwehr in Altenmünster soll zwei neue Fahrzeuge bekommen

Lobende Worte fand Reichel bei der anschließenden Manöverkritik für die umfangreiche Einsatzübung. "Der Informationsfluss von Einsatzleitung zu Zugführer und Mannschaft funktionierte tadellos", sagt er. Zufrieden zeigte Reichel sich auch von dem Zustand der Gebäude, der Ausrüstung und der Fahrzeuge, obwohl bei den Reifen das "Haltbarkeitsdatum" abgelaufen sei, richtete er mit einem Augenzwinkern das Wort an den anwesenden Bürgermeister Florian Mair. Diesen "Hinweis" konnte der Gemeindechef jedoch entkräften. Nachdem er der Wehr seine Anerkennung für die gelungene Übung und ihre Einsatzbereitschaft ausgesprochen hatte, konnte er ihnen noch die positive Entscheidung des Gemeinderates mitteilen. "Statt die Reifen zu ersetzen, werden wir zwei neue Fahrzeuge beschaffen. Wenn alles planmäßig verläuft, könnten bis zum Jubiläum in drei Jahren ein neues LF 10 und ein HLF 10 auf dem Hof stehen."

Bevor es zur Einsatzübung ging, stellte Kommandant Heinz Weindl (Dritter v. links) seine Mannschaft den Vertretern der Inspektion, Kreisbrandmeister Johannes Greger und Kreisbrandinspektor Thomas Reichel (von links), vor. Foto: Josef Thiergärtner