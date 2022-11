Altenmünster

12:00 Uhr

Wie kann Foodsharing in Altenmünster funktionieren?

Plus Essen teilen statt es wegzuwerfen - diese Idee soll jetzt in Altenmünster umgesetzt werden.

Von Josef Thiergärtner Artikel anhören Shape

Fast elf Millionen Tonnen Lebensmittel werden nach Angaben des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft in Deutschland alljährlich weggeworfen. Die Initiative Foodsharing will dem entgegenwirken. Die Grundidee des Netzwerkes ist es, Lebensmittel zu teilen, statt wegzuwerfen. In Dillingen, Wertingen und Augsburg gibt es entsprechende Einrichtungen bereits. Wie diese Idee nun auch in Altenmünster umgesetzt werden könnte, war jetzt Thema im Gemeinderat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen