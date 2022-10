Altenmünster

12:00 Uhr

Wohnraum, Kinderbetreuung und Papierkram beschäftigen Altenmünsters Bürger

Plus Bei seinem Besuch in Altenmünster hat Landrat Martin Sailer mit Bürgern, Vereinsvertretern und Kommunalpolitikern gesprochen. Sie erklärten ihm, wo es hakt.

Von Josef Thiergärtner Artikel anhören Shape

Was beschäftigt die Bürger in Altenmünster? Welche Anliegen haben der Bürgermeister und sein Gemeinderat, die Vertreter der Vereine und die örtlichen Unternehmer? Um sich davon ein Bild zu machen, war Landrat Martin Sailer jetzt in Altenmünster zu Besuch. Nach mehr als zwei Jahren pandemiebedingter Pause nahm er diese Form des Bürgerdialoges mit dem Start in der Zusamtalgemeinde wieder auf. Ob er aber alle 46 Kommunen im Landkreis in seiner Amtszeit besuchen kann, ließ er mit einem Lächeln offen. Im Moment sind im Jahr zwei solcher Besuche geplant.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .