Zeugen beobachten Unfallflucht am Bräustüberl in Altenmünster

Dank aufmerksamer Zeugen kann die Polizei den Verantwortlichen einer Unfallflucht in Altenmünster ermitteln. So kam es dazu.

Die Polizei berichtet von einem Fall von Unfallflucht in Altenmünster. Demnach soll ein Zeuge am Sonntagmittag beobachtet haben, wie ein Autofahrer auf dem Parkplatz des Bräustüberls einen schwarzen VW angefahren hatte. Danach soll der Verantwortliche davongefahren sein. Der Zeuge merkte sich allerdings das Kennzeichen des Verantwortlichen und rief die Polizei. So konnten die Beamten den Verursacher des Blechschadens schnell ermitteln. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. (kinp)