Zusam-Märktle auf dem Rathausplatz

Am Samstag, 17. August, findet in Altenmünster wieder das Zusammärktle statt. Es sind einige interessante Stände mit regionalen Produkten wie Mehl, Eier und Honig, Fleisch und Wurst, und vieles mehr vor Ort. Der Foodtrailer „keinSchmarrn“ bietet süße Leckereien und Kaffeespezialitäten zum Verzehr an. Als Marktthema ist das Rote Kreuz Dinkelscherben-Zusmarshausen vor Ort und informiert über „Erste Hilfe“. (AZ)

Philipp Kinne Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rathausplatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Altenmünster Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis