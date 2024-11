Zwei Autos stoßen in Altenmünster zusammen

Am Donnerstagnachmittag sind zwei Autos an der Kreuzung Hauptstraße/Schulstraße/Bühlweg in Altenmünster zusammengestoßen. Laut Polizeimitteilung wollte eine Autofahrerin die Hauptstraße von der Schulstraße her in Richtung Bühlweg überqueren und übersah dabei das Auto eines Mannes, der auf der Hauptstraße in Richtung Ortsmitte fuhr. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Die Polizei schätzt die Sachschaden auf mindestens 9000 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)

