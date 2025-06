Nichtmal eine Woche ist es her, dass am Gessertshauser Bahnhof ein Fahrrad gestohlen wurde. Am Dienstag zwischen 16 und 21 Uhr verschwand nun am Fahrradabstellplatz des Bahnhofes ein E-Scooter. Der Diebstahlschaden beträgt laut Polizei rund 350 Euro. (AZ)

Gessertshausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bahnhof Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Diebstahl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis