Andrea Geis entführt ihre Zuhörer in die magische Welt der Chansons

Sie kommt nach Stadtbergen, um ihr Publikum zu verzaubern: Andrea Geis präsentiert am 8. November im Bürgersaal ein Chanson-Programm mit ausgewählten Hits von Weltstars. Schon der Titel des Abends greift nach den Sternen: Non, je ne regrette rien heißt die Zusammenstellung - es ist der Titel des wohl berühmtesten Liedes von Edith Piaf. Auch auf Stücke von Hildegard Knef, Jacques Brel und weiteren internationalen Größen dürfen sich die Musikliebhaber freuen. Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr, ab 18.30 Uhr öffnet der Bürgersaal seine Türen.

Eine einzigartige Stimme

Geis kann auf ihre einzigartige, erstaunlich variationsreiche Stimme bauen. Sie erzählt - mal augenzwinkernd, mal nachdenklich - Geschichten über besondere Begegnungen, das Leben und natürlich die Liebe. Ihre Leidenschaft und Ihr Gespür für das Detail begeistern das Publikum immer wieder.

Geis singt, spielt Gitarre oder Akkordeon und wird eindrucksvoll begleitet von der Pianistin Dina Tiljak-Schmoll, die mit ihrem lebendigen und zugleich sensiblen Spiel rundum zu ergänzen weiß.

Eintrittskarten gibt es im Rathaus Stadtbergen, Telefon (0821) 24380 beziehungsweise unter www.buergersaal-stadtbergen.de oder www.reservix.de im Internet. (AZ)

