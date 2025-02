Andy Borg sorgt für Schlager und Spaß in der Stadthalle Gersthofen

Er ist so etwas wie ein personifizierter Evergreen: Schlagerstar Andy Borg. Am Freitagabend war der jahrelange Gastgeber des Muskantenstadls in der ausverkauften Stadthalle in Gersthofen zu Gast. Zu seinen größten Hits gehören „Die berühmten drei Worte“, „Adios Amor“, oder „Die Fischer von San Juan“. Was seine Auftritte aber so besonders machen, sind sein Schlagfertigkeit, sein besonderer Wortwitz und sein Humor. Mit auf Tour ist mit ihm im Frühjahr G.G. Anderson, ebenfalls ein Kultstar der deutschen Schlagerszene. (AZ)

