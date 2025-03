In Anhausen (Gemeinde Diedorf) ist am Mittwoch im Zeitraum zwischen 13 und 20 Uhr ein weißer Seat Leon angefahren worden, der in der Adelgundisstraße 10 geparkt war. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden an der Stoßstange des Seat beläuft sich auf ca. 500 Euro. Die Polizei Zusmarshausen bittet um Hinweise von Zeugen. (kar)

