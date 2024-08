Feuerwehr rettet 92-Jährige in Not

Eine 92-Jährige in Not konnte am Samstag von der Feuerwehr Anhausen gerettet werden, berichtet die Polizei. Demnach ging am Samstagmittag bei der Einsatzleitstelle ein Notruf über Hilferufe ein. Nachbarn sollen im Diedorfer Ortsteil Anhausen, eine ältere Dame aus ihrer Wohnung um Hilfe schreien gehört haben. Nach der Wohnungsöffnung durch die Feuerwehr Anhausen fanden die Rettungskräfte die 92-jährige Dame am Boden liegend auf. Diese ist wohl bereits am Vorabend, aufgrund eines Kreislaufproblems im Wohnzimmer gestürzt und dadurch teilweise unter ihre Couch gerutscht, berichtet die Polizei.

Sie verletzte sich dabei so schwer, dass sie sich aus der Situation nicht mehr eigenständig befreien konnte. Die Dame wurde ins Uniklinikum Augsburg gebracht und wird nun dort behandelt. Dank des beherzten Einschreitens der Nachbarn und Rettungskräfte konnte Schlimmeres vermieden werden, heißt es im Bericht der Polizei. (kinp)