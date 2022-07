Gartenzaun und parkendes Auto in Anhausen beschädigt

Ein 50-jähriger Autofahrer hat beim Rangieren in Anhausen einen Schaden von etwa 1500 Euro verursacht. Er fuhe gegen ein geparktes Auto und einen Zaun.

Einen Schaden von etwa 1500 Euro hat ein 50-jähriger Autofahrer in der Nacht zum Dienstag in Anhausen verursacht. Laut Polizeibericht fuhr er beim Rangieren in der Sonnenstraße gegen den geparkten Wagen eines 18-jährigen Anwohners und einen Gartenzaun. (AZ)