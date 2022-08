Anhausen

In Anhausen fängt ein Komposthaufen an zu brennen

Ein Komposthaufen ist in Anhausen am Mittwoch in Brand geraten. Das Feuer brach gegen 7.50 Uhr in der Maienstraße aus. Ein 46-jähriger Nachbar wollte den Brand löschen. Dabei verbrannte er sich allerdings am Unterarm, als er Wasser aus einer Plastiktonne schöpfen wollte, die sich ebenfalls bereits entzündet hatte. Auch eine neben dem Komposthaufen stehende Gartenhütte war bereits ins Glimmen geraten. Der Brand konnte schließlich von der Freiwilligen Feuerwehr Anhausen gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Der Mann musste zur Behandlung seiner Brandverletzung zum Arzt. (thia)

