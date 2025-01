Lastwagenfahrer übersieht Auto in Anhausen: Zusammenstoß verursacht 17.000 Euro Schaden

Nicht genau geschaut hat ein Lastwagenfahrer am vergangenen Samstag bei seiner Fahrt durch Anhausen. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 62 Jahre alte Mann gegen 9.15 Uhr auf der Gessertshauser Straße in Richtung Diedorf. Er bog zunächst nach rechts in die Burgwalder Straße ab und wollte sofort wieder nach links in den Molkereiweg einfahren. Dabei übersah er den Wagen eines 31 Jahre alten Mannes, der die Burgwalder Straße Richtung Gessertshauser Straße befuhr und kollidierte mit dem vorfahrtsberechtigten Fahrzeug. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer des Autos leicht verletzt, sodass eine ambulante Behandlung vor Ort durch hinzugerufene Sanitäter ausreichte. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro. (jah)

Jana Tallevi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Anhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis