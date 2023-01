Diedorferin will Menschen aus der Ukraine mit bemalten Steinen Gutes tun

Rosa Kamm aus Anhausen lässt eine Aktion neu aufleben. Es geht ihr um die Hilfe für die Menschen aus der Ukraine.

Die Bilder von zerstörten Städten und flüchtenden Menschen, die seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine zu sehen sind, berühren die Diedorferin Rosa Kamm sehr. Die Liebhaberin von Steinen erinnerte sich an eine Aktion im Rahmen einer Weihnachtsfeier der Diedorfer Germanen, für die sie mit viel Fantasie Steinformen mit lächelnden Gesichtern bemalt hatte. Aber auch Steine als Glücksbringer mit guten Wünschen, netten Sprüchen wie „Freue Dich des Lebens“ oder „Genieße jeden Augenblick“ wurden gerne genommen.

Diese Idee war damals bestens angekommen und manche konnten von den „Handschmeichlenr“ gar nicht genug kriegen, so Kamm. Auch während der Corona-Lockdown-Zeiten griff sie gerne wieder zu Acrylfarben und Kalligraphie-Stiftset. Damals kam sie auch auf die Idee ihre kleinen Kunstwerke in einem Körbchen vor der Hofeinfahrt aufzustellen und Vorbeigehende mit einem freundlichen Spruch einzuladen, sich einen Stein auszusuchen und mitzunehmen. „Wir wohnen praktisch an der „Einflugschneise“ Diedorf/ Anhausen in Richtung Anhauser Tal“, schmunzelt Kamm, die damit viele Spaziergänger ansprach. Schnell fiel ihr auf, dass sie oft nachfüllen musste.

Bitte um eine kleine Spende für die Ukrainer

Als der Krieg in der Ukraine ausgebrochen war, war es für Kamm eine Herzensangelegenheit zu helfen. So begann sie wieder Steine zu bemalen und bat um eine kleine Spende für die Ukraine-Hilfe. Unterstützt von ihrer Familie, durch den zusätzlichen Verkauf der Steine beim Bierausschank der Diedorfer Germanen anlässlich der Maifeier sowie beim Diedorfer Herbstmarkt brachte sie von Ostern bis Oktober 400 Euro zusammen. Diesen Betrag übergab sie an Sebastian Schalk, dem zweiten Vorsitzenden von Kolping Diedorf für die Weihnachtspakete-Aktion für die Ukraine.

Kamms Fantasie bei der Arbeit mit Steinen geht längst über das Verwandeln kleiner Steine in Marienkäfer, Gesichter mit Herzaugen oder lachenden Mündern hinaus. Längst kreiert sie auch passende Geschenke für besondere Gelegenheiten in Form von kleinen Steinskulpturen, welche sie dem Anlass des Geschenks anpasst.

„Wir suchen bei unseren Spaziergängen vor allem im Wald nach Steinen“, erklärt die Diedorferin, die sich aber auch nicht scheut, den Rucksack bei Bergwanderungen zu füllen und nach Hause zu tragen. Helfen ist ihr Lebensmotto, sagt Kamm, die von Freunden gerne auch die „soziale Rosi“ genannt wird. Im Winter stehen keine Steinekistchen vor ihrer Haustüre. Im Frühjahr könnten aber wieder Osterhasen aus Stein Spaziergänger grüßen und auffordern, mitgenommen zu werden.