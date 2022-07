Polizei macht einem Blinkerdieb in Anhausen ein Angebot

Ein Unbekannter baut in Anhausen von einem Oldtimer den Blinker ab. Da es noch reichlich Ersatzteile dieses Modells gibt, macht die Polizei dem Dieb ein Angebot.

Einen ungewöhnlichen Diebstahl hat es am Donnerstag vor einer Gaststätte in Anhausen gegeben. Ein bisher unbekannter Täter entwendete an einem rund 30 Jahre alten Mercedes SL 300 den linken vorderen Blinker.

Passiert ist der Diebstahl laut Polizei in der Zeit zwischen 13 und 14 Uhr. Dabei ging der Täter offenbar mehr oder weniger fachmännisch vor. Recherchen der Polizei ergaben, dass selbst solche Oldtimer-Ersatzteile noch ganz legal erworben werden können. "Auch wenn es nicht zu unseren direkten Aufgaben gehört, so würde sich sicher ein Kollege bereit erklären, in vertretbarem Rahmen dem möglicherweise im Internet unerfahrenen Dieb oder Diebin bei der legalen Beschaffung seiner Zubehörteile zu helfen", teilt die Polizei mit. (thia)