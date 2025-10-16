Annis wilde Tierabenteuer enden im Dschungelcamp

Früher haben eine Maus und ein blauer Elefant oder ein gewisser Peter Lustig in „Löwenzahn“ Kinder die Welt erklärt. Heute sind neben vielen Influencern und YouTube-Stars im Fernsehen „Checker Tobi“, „Willi will‘s Wissen“ oder „Anni und die wilden Tiere“ am Start. In dieser Reihenfolge war dieses Trio zuletzt auch in der Stadthalle Gersthofen zu Gast. Im Falle von Annika Preil und deren erster Bühnenshow „Annis wilde Tierabenteuer“ war es sogar der erste Auftritt vor Publikum. Die eigentliche Premiere findet erst am 31. Oktober in Fürstenfeldbruck statt.

Vor dem Preview wurde in der Stadthalle und im Augsburger Spectrum einige Tage eifrig geprobt und getüftelt. Vielleicht hat es deshalb zwischen den einzelnen Einspielungen noch etwas gedauert. „Hallo! Aufwachen!“, rief eine kleine Besucherin, als die Geschichte auf der Großbildleinwand mit einem Klingeln des Weckers begann, Annika Preil aber erst mit einiger Verspätung auf der Bühne erschien. „Was macht ihr da?“, fragte sie ebenso verschlafen und verwundert ins Publikum, von dem sie begeistert empfangen wurde. Die Kinder kennen die 35-Jährige aus ihren Fernseh-Formaten „Anna und die wilden Tiere“ und „Anna und die Haustiere“. Wer aber jetzt Tiere auf der Bühne, die mit einer Reihe von Pflanzen und Lichteffekten in eine mystische Dschungellandschaft verwandelt worden war, erwartet hatte, wurde enttäuscht. Da hatte das Veterinäramt etwas dagegen, wie das Management verlauten ließ. So gab es Tiere nur auf der großen Leinwand zu sehen.

Icon vergrößern Annis wilde Tierabenteuer gab es im Dschungel auf der Bühne der Stadthalle Gersthofen zu erleben. Foto: Oliver Reiser Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Annis wilde Tierabenteuer gab es im Dschungel auf der Bühne der Stadthalle Gersthofen zu erleben. Foto: Oliver Reiser

Das einzige Tier, das sich im nicht ganz gefüllten kleinen Saal der Gersthofer Stadthalle tatsächlich blicken ließ, war die singende Kakerlake Rudolfo Superstar. Die machte sich dann zusammen mit Anni auf eine Rätselreise durch den Amazonas-Regenwald in Brasilien. Obwohl das anscheinend nicht allen Kindern gefiel. „Darf ich mitkommen?“, fragte die Kakerlake. „Nein! Ich hasse Stinkwanzen!“, schallte es ihm aus Reihe zwei entgegen. Anni und die Kakerlake begaben sich also auf die Suche nach einem Tier, das keine Ohren und keine Nase hat, aber sehr gut hören und riechen kann. Dabei standen sie im ständigen Dialog mit den Kindern, die brüllen durften, wie in Brüllaffe oder pupsen wie ein Faultier. Was darf in einem Regenwald nicht fehlen? Regen. Als der von der Leinwand prasselte, flüchteten Anni und die Kakerlake in die Pause. Dort konnte man im Foyer das gleichnamige Buch „Annis wilde Tierabenteuer“ erwerben.

Überraschende Auflösung des Rätsels

Viele scheinen es schon gelesen zu haben. „Ihr wisst aber alles“, staunte Anni, als die Kinder wussten, dass Capybora der Namen für ein Wasserschwein ist. Neu gelernt haben die aufmerksamen Abenteuerer, dass der Geruch von Regen Petrichor genannt wird. Drei ganz mutige durften sich in einer Art Dschungelcamp versuchen, und in verschiedenen Kästchen mehr oder weniger ekelige Dinge ertasten. Und am Ende gab es auch die überraschende Auflösung der langen Rätselreise, was natürlich nicht verraten wird, denn am 4. Januar 2026 kann man „Annis wilde Tierabenteuer“ auch in der Augsburger Kongresshalle erleben. Dass Annika Preil, die seit frühester Kindheit als Schauspielerin tätig ist und Grundschullehramt studiert hat, auch an der Musicschool Landsberg Gesangsunterricht genommen hat, zeigte sie zum Abschluss, als sie zusammen mit der Kakerlake den Dschungelhit anstimmte.