Drei Verletzte nach Unfall wegen Nebel

Drei Menschen sind nach einem Unfall im Dinkelscherber Ortsteil Anried verletzt, berichtet die Polizei. Demnach war ein 18-Jähriger am Samstagabend mit seinem Auto bei dichtem Nebel in der Dorfstraße unterwegs. Der junge Mann nahm dadurch eine Linkskurve offenbar zu spät wahr, kam nach rechts von der Straße ab und prallte mit seinem Auto gegen einen Baum. Alle drei Insassen wurden durch den Aufprall mittelschwer verletzt, heißt es im Bericht der Polizei. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand laut Polizei ein Totalschaden.

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis