Unbekannter fährt in Anried gegen geparkten VW Tiguan

Ein VW Tiguan ist in Anried von einem Unbekannten angefahren und beschädigt worden.

In Anried wird ein in der Reichenbachstraße geparkter VW Tiguan am linken Kotflügel beschädigt. Der Schaden beträgt etwa 2000 Euro.

Ein VW Tiguan ist in Anried von einem Unbekannten angefahren und beschädigt worden. Der Wagen stand in der vergangenen Woche von Dienstag bis Dienstag in der Reichenbachstraße. An dem Tiguan wurde der vordere linke Kotflügel beschädigt. Die Reparaturkosten belaufen sich laut Polizei auf rund 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (thia)

