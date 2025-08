Großer Andrang bei Versteigerung in Gersthofen: Was macht den Reiz der Labubu-Figuren aus?

Haben Sie schon von Labubus gehört? Sie sind klein und plüschig, haben große Kulleraugen und Hasenohren. Hände, Füße und Gesicht sind aus Plastik. Niedlich sind sie nicht gerade, mit ihrem breiten Grinsen und ihren neun spitzen Zähnen, die über das halbe Gesicht gehen. Sie gucken auch ein bisschen boshaft. Dabei sind sie jedoch gutherzig. Die Labubus sind überall auf Handtaschen von Erwachsenen oder auf Rucksäcken von Kindern zu finden. Wer allerdings glaubt, die Figuren sind nur was für Kinder, täuscht sich. Denn sie haben sich zu einem Modeaccessoire und Statussymbol entwickelt. Manche haben gleich mehrere. Aber es sind nicht nur die Mädels, die sie kaufen, erzählte Thomas Dinkel, Verkaufsleiter von Spiel + Freizeit in Gersthofen. Auch junge Männer kaufen sie, doch meist verhökern sie die Figuren auf Ebay weiter. Wenn man ein Labubu-Figur im Netz kauft, weiß man nie, welches Labubu drin steckt. Der Überraschungseffekt ist also groß, wenn man die Blind Box öffnet.

Michaela Krämer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86368 Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Versteigerung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis