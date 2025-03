Unbekannter zerstört Anti-Windkraft-Banner: Aktionsbündnis reagiert

Gerade einmal zwei Stunden standen die Banner mit der Aufschrift: „Umzingelung durch Windkraft stoppen“ in Emersacker, dann waren die ersten auch schon wieder beschädigt oder verschwunden. „Das ist einfach nur traurig. Man kann ja unterschiedlicher Meinung sein, aber so etwas geht einfach nicht“, berichtet Frank Servos von der Bürgerinitiative „Waldschutz-Bündnis Holzwinkel“, die die Banner am Wochenende aufgestellt hatte. Ein oder mehrere Unbekannte hatten laut Polizei vier der Spruchbänder, die in Emersacker sowie im Heretsrieder Ortsteil Lauterbrunn aufgehängt waren, zerschnitten. Zwei weitere Banner sind verschwunden. Die Betroffenheit ist groß.

Michaela Krämer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Emersacker Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Windkraft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis