Gersthofen

17.07.2023

Antisemitische Inhalte? Verkauf der Abizeitung des Gymnasiums gestoppt

Plus In der Abizeitung des Paul-Klee-Gymnasiums soll es Stellen gegeben haben, die in einen antisemitischen Zusammenhang gebracht werden können.

Von Jana Tallevi

Eine Abizeitung, die plötzlich nicht mehr zu haben ist, ein Abistreich, der nicht stattfindet: Was war da los rund um den diesjährigen Abiturjahrgang am Paul-Klee-Gymnasium in Gersthofen? Schnell war, auch über die Schule hinaus, die Rede von antisemitischen Stellen in der Abizeitung. Tatsache ist: Es gibt in der Zeitung zweideutige Stellen, der Verkauf wurde so schnell wie möglich eingestellt. Hatte da jemand im Vorfeld nicht aufgepasst?

Endlich die große Freiheit – dieses Gefühl überwiegt bei den meisten Abiturientinnen und Abiturienten. Weil im Moment die gesamte Schulzeit nur zwölf Jahre beträgt, kommt für viele der 18. Geburtstag noch hinzu. Eine Zeit, in der manche Schülerinnen und Schüler wenig Feingefühl und Rücksichtnahme zeigen, so Günter Manhardt, der Leiter des Schmuttertal-Gymnasiums in Diedorf und Sprecher der schwäbischen Schulleiter und Schulleiterinnen an Gymnasien.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

