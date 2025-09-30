Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Arbeiten an der Bahnstrecke bei Gessertshausen: Sperrung wird verlängert

Westheim/Diedorf/Dinkelscherben

Bahn verlängert im letzten Moment die Sperrung zwischen Burgau und Westheim

Am Bahnhof in Gessertshausen werden Weichen ausgetauscht. Das sollte bis Mittwoch erledigt sein. Doch die Arbeiten dauern an - und damit der Ersatzverkehr.
Von Jana Tallevi
    • |
    • |
    • |
    Ab dem frühen Morgen des Mittwochs sollten eigentlich wieder Züge die Bahnstrecke von Westheim nach Burgau befahren können. Doch die Arbeiten am Gessertshauser Bahnhof sind weiterhin nicht abgeschlossen, die Sperrung wird verlängert.
    Ab dem frühen Morgen des Mittwochs sollten eigentlich wieder Züge die Bahnstrecke von Westheim nach Burgau befahren können. Doch die Arbeiten am Gessertshauser Bahnhof sind weiterhin nicht abgeschlossen, die Sperrung wird verlängert. Foto: Marcus Merk

    Immer noch nicht vorbei - wenn Pendler und Pendlerinnen auf ein planmäßiges Ende der Sperrung auf der Bahnstrecke zwischen Ulm und Augsburg gehofft hatten, dann wurde diese Hoffnung im letzten Moment enttäuscht. Seit dem Abend des Samstags vor Schulbeginn, 13. September, ist die Strecke im Abschnitt zwischen Burgau und Westheim gesperrt. Am frühen Mittwochmorgen sollten die Arbeiten eigentlich beendet sein, so eine Sprecherin der Bahn noch am Freitag. Die Verbindung mit Abfahrt 5.19 Uhr ab Burgau sollte dann planmäßig die Erste sein, die auf der Strecke im Nahverkehr wieder unterwegs ist. Doch nun hat die Unternehmenssparte InfraGo die Arbeiten im letzten Moment bis zum Montag, 6. Oktober, verlängert. Die Arbeiten sind einfach noch nicht abgeschlossen. Pendlerinnen und Pendler sind nun weiterhin auf den Schienenersatzverkehr (SEV) angewiesen. Das bedeutet, dass Busse statt Züge auf einer ähnlichen Strecke, allerdings mit verlängerter Fahrzeit, unterwegs sind. Das hat mal besser, mal nicht so gut funktioniert.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden