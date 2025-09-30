Bahn verlängert im letzten Moment die Sperrung zwischen Burgau und Westheim

Immer noch nicht vorbei - wenn Pendler und Pendlerinnen auf ein planmäßiges Ende der Sperrung auf der Bahnstrecke zwischen Ulm und Augsburg gehofft hatten, dann wurde diese Hoffnung im letzten Moment enttäuscht. Seit dem Abend des Samstags vor Schulbeginn, 13. September, ist die Strecke im Abschnitt zwischen Burgau und Westheim gesperrt. Am frühen Mittwochmorgen sollten die Arbeiten eigentlich beendet sein, so eine Sprecherin der Bahn noch am Freitag. Die Verbindung mit Abfahrt 5.19 Uhr ab Burgau sollte dann planmäßig die Erste sein, die auf der Strecke im Nahverkehr wieder unterwegs ist. Doch nun hat die Unternehmenssparte InfraGo die Arbeiten im letzten Moment bis zum Montag, 6. Oktober, verlängert. Die Arbeiten sind einfach noch nicht abgeschlossen. Pendlerinnen und Pendler sind nun weiterhin auf den Schienenersatzverkehr (SEV) angewiesen. Das bedeutet, dass Busse statt Züge auf einer ähnlichen Strecke, allerdings mit verlängerter Fahrzeit, unterwegs sind. Das hat mal besser, mal nicht so gut funktioniert.

Jana Tallevi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86459 Gessertshausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pendler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis