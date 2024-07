Am Wochenende ist Dorffest rund ums Aretsrieder Vereinsheim

Im Laufe der Jahre hat sich das Dorffest zu einem festen Bestandteil im Aretsrieder Dorf- und Vereinsleben etabliert. Bei den beiden Vereinen, mit ihren Vorsitzenden Christian Sirch (Musikverein) und Marco Henneberg (Buschelberg-Schützen) an der Spitze, laufen in diesen Tagen die letzten Vorbereitungen auf Hochtouren. Neben den Einwohnern des kleinen Fischacher Ortsteils werden auch heuer wieder viele auswärtige Gäste erwartet, die mit den festerprobten Aretsriedern ein ganzes Wochenende lang feiern.

Der Startschuss zum Aretsrieder Dorffest fällt am Samstag, 27. Juli, um 19 Uhr mit dem Musikverein Siegertshofen unter der Leitung von Dirigent Michael Bob. Als weitere Attraktion des Abends wartet auf die Gäste ab 21 Uhr die romantische Aretsrieder Bar im Vereinsheim-Pavillon. Bis spät in die Nacht hinein sorgt DJ Matti mit seinem Team für Musik und Partystimmung.

Am Sonntag, 28. Juli, öffnet die Festzone vor dem Aretsrieder Vereinsheim um 10 Uhr ihre Pforten. Zum Frühschoppen werden kesselfrische Weißwürste serviert. Zur Unterhaltung der Gäste spielen die gastgebenden Aretsrieder Musikanten unter der Leitung von Thomas Schneider auf. Nach dem Mittagstisch, den die Festküche in reichhaltiger Auswahl servieren wird, sind ab dem frühen Nachmittag Kaffee und eine große Auswahl an selbst gebackenen Kuchen im Angebot. Für Musik sorgt ab 14 Uhr die Jugendkapelle Aretsried-Siegertshofen mit Dirigentin Andrea Bob. Gegen 16 Uhr klingt das Aretsrieder Dorffest dann gemütlich aus. (AZ)