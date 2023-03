Aretsrieder Musikanten spielen mit allem, was sie zu bieten haben

Frühjahrskonzert der Aretsrieder Musikanten bietet eine willkommene Abwechslung an einem regnerischen Nachmittag.

Die Uhren waren zwar auf Sommerzeit vorgestellt, doch das war an diesem Sonntag das Einzige, was auf das Ende des Winters hindeutete. Umso willkommener an diesem regnerischen Nachmittag war das Frühjahrskonzert der Aretsrieder Musikanten. So waren alle Stühle besetzt, als der Vorsitzende, Christian Sirch, das Publikum zu einem Konzert „mit allem, was wir zu bieten haben“, begrüßte. Und sie hatten wirklich was zu bieten, der Musikverein aus dem Fischacher Ortsteil.

Bereits die Jüngsten stellten ihr Können unter Beweis. Zweckmäßigerweise sind die Jugendkapellen Siegertshofen und Aretsried eine Verbindung eingegangen, in der das gemeinsame Musizieren Spaß macht: mehr Musiker, ein vollerer Klang und am Pult Andrea Bob. Die junge Dirigentin hatte das Orchester liebevoll im Griff und half mit klaren Bewegungen bei den Einsätzen. Anmoderiert von Michael Heiß und Carmen Hauser gelang so der „Irish Dream“ sauber und sicher. Weiter ging es mit Filmmusik: „Pirates of the Caribbean“ beeindruckte durch klare Rhythmen. „Eye of the Tiger“ und „Bohemian Rhapsody“ entführten weiter ins Kino und gefielen durch dynamische Interpretation. Die Zugabe „A Sailors Adventure“ begann in Moll und hier bewies der Nachwuchs musikalisches Gehör.

Alphörner bilden den Kontrast zu den Maracas

Wahrhaftig mit Pauken und Trompeten trat die Stammkapelle auf. Thomas Schneider am Pult hatte die „Grande Fanfare“ aufgelegt und das hohe Blech zeigte, dass es diese Bezeichnung zu Recht trägt. Mit humorvollen Worten leitete Franz Kugelmann zu den einzelnen Stücken über und kündigte nun Udo Ziegelmeier als Solisten am Flügelhorn an. In „Under the Boardwalk“ brillierte er und ließ sich die Aufregung, falls vorhanden, nicht anmerken. Sonore Tuben, weiche Tenöre und südländische Rhythmen begleiteten ihn. Den Kontrast zu den Maracas bildeten die Alphörner.

Ehrungen beim Musikverein Aretsried 1 / 3 Zurück Vorwärts Der Musikverein Aretsried und die Vorsitzende des Bezirkes 15 im ASM, Angela Ehinger dankten verdienten Mitgliedern und überreichten Urkunden und Nadeln: Christian Sirch für 25 Jahre im Vorstand und für 40 jährige Mitgliedschaft.

Für 10-jährige Mitgliedschaft: Andrea Ziegelmeier, Franziska Auer, Michael Heiß, Fabian Maier, Simon Thienel. Für 15-jährige Mitgliedschaft: Angela Hauser, Christina Wipfler.

Für 25-jährige Mitgliedschaft: Franz Kugelmann. Für 30-jährige Mitgliedschaft: Florian Abold. Für 35-jährige Mitgliedschaft: Andrea Schneider. Für 40-jährige Mitgliedschaft: Walter Greißel, Anton Hauser, Gerhard Hauser, Udo Ziegelmeier.

Über die Grenzen der Gemeinde hinaus hat sich die Aretsrieder Alphorngruppe einen Namen geschaffen und so durfte sie an diesem Nachmittag nicht fehlen. Mehrstimmig erklang „Staufener Alphornwalzer“, das Publikum staunte über die Vielfalt der natürlich erzeugten Töne und die Schwingungen außerhalb des Trichters, die den Klang förmlich spürbar machten. Den „Hirten Swing“ begleitete das Schlagzeug und die ungewohnten Rhythmen vermittelten geradezu Partystimmung auf der Alm.

Böhmischen Erinnerungen mit viel Seele interpretiert

Wieder griff das Orchester zu den Instrumenten. „Es sind wirklich unsere ,Böhmischen Erinnerungen“, meinte Franz Kugelmann und erzählte von persönlichen Begegnungen des Musikvereins mit Kurt Pascher, dem Komponisten des gleichnamigen Stückes. Tuba, Tenorhorn, Bariton, die Besetzung kommt diesem Genre entgegen und so interpretierten die Musiker das Stück mit viel Seele. Rasch nahmen die Musiker nach der Pause Platz und so war der folgende Marsch „Im Eilschritt nach Sankt Peter“ in jeder Hinsicht treffend gewählt. Den Gegensatz zu diesen klassischen Blasmusikstücken bildeten nun der „Tiptoe Rag“ und das konzertante Stück „Nora“.

Solistisch brillierten nun die beiden Klarinettistinnen Angela Hauser und Ulrike Maier. Bei der „Dudelsack-Polka“ gaben sie souverän die Melodien vor und ließen sich vom Orchester einfühlsam begleiten. Auch die anschließende Polka „Späte Liebe“ traf den Geschmack des Publikums, vor allem, weil sie so schön ausgearbeitet und differenziert gespielt wurde. Und nochmal zeigten die Aretsrieder, dass sie auch modern sind und rockige Melodien im Repertoire haben. „Jump and Joy“ hieß das Stück, bei dem wieder das Flügelhorn eine exponierte Rolle hatte. „Böhmisches Vergnügen“, die Zugaben „La Brass Polka“ und „Prager Leben“ beendeten das Konzert und Thomas Schneider sprach dem Publikum aus der Seele als er meinte: „Leider ist das Konzert jetzt aus, aber ich freue mich auf ein Wiedersehen.“