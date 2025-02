Autofahrerin missachtet Vorfahrt und baut Unfall

Im Fischacher Ortsteil Aretsried ist es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine Autofahrerin die dortige Arnoldstraße in Richtung Am Mehlanger. Sie missachtet laut Polizei die Vorfahrt eines Autofahrers. An der Kreuzung herrscht die Regel rechts vor links. So kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Den Sachschaen schätzen die Beamten auf etwa 3000 Euro. (kinp)

Philipp Kinne Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vorfahrt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis