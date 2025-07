Großes Dorffest mit Blasmusik

Rund um das Aretsrieder Vereinsheim wird am kommenden Wochenende, Samstag, 26. Juli, und Sonntag, 27. Juli, wird das Dorffest gefeiert. Die Organisation des Dorffestes stemmen wie immer der Musikverein und die Buschelberg Schützen in einer bewährten Gemeinschaftsaktion.

Im Schatten der Pfarrkirche St. Pankratius wird zwei Tage lang ausgiebig gefeiert. Bei den beiden Vereinen mit ihren Vorsitzenden Christian Sirch (Musikverein) und Marco Henneberg (Buschelberg-Schützen) an der Spitze, laufen in diesen Tagen die letzten Vorbereitungen auf Hochtouren. Der Startschuss zum Aretsrieder Dorffest fällt am Samstag, 26. Juli, ab 19 Uhr mit der Musikvereinigung Dinkelscherben unter der Leitung ihres Dirigenten Gerhard Kratzer. Als weitere Attraktion des Abends wartet auf die Gäste ab 21 Uhr die romantische Aretsrieder Bar im Vereinsheim-Pavillon. Bis spät in die Nacht hinein sorgt DJ Matti mit seinem Team für Musik und Party.

Am Sonntag, 27. Juli, öffnet die Festzone vor dem Aretsrieder Vereinsheim um 10 Uhr ihre Pforten. Zum Frühschoppen werden kesselfrische Weißwürste serviert. Zur Unterhaltung der Gäste spielen die gastgebenden Aretsrieder Musikanten unter der Leitung von Thomas Schneider. Nach dem Mittagstisch, den die Festküche in reichhaltiger Auswahl serviert, sind ab dem frühen Nachmittag zusätzlich Kaffee und eine große Auswahl an selbst gebackenen Kuchen im Angebot. Für Musik sorgt ab 14 Uhr die Jugendkapelle Aretsried-Siegertshofen mit ihrer Dirigentin Andrea Bob. Gegen 16 Uhr klingt das Aretsrieder Dorffest gemütlich aus. (AZ)