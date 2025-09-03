Icon Menü
Arschbomben-Wettbewerb in Gersthofen: Jetzt anmelden und mitspringen!

Gersthofen

Arschbomben-Wettbewerb im Freibad: Mutige voran!

Der lustige Wettbewerb in der Gerfriedswelle Gersthofen ist seit einigen Jahren Kult. Die Anmeldung für verschiedene Altersstufen läuft.
    Zum sechsten Mal findet der Arschbomben-Wettbewerb in der Gerfriedswelle Gersthofen statt.
    Zum sechsten Mal findet der Arschbomben-Wettbewerb in der Gerfriedswelle Gersthofen statt. Foto: Marcus Merk (Archivfoto)

    In der Gerfriedswelle wird es am Samstag, 13. September, spritzig: Von 14 bis 18 Uhr steigt der 6. Arschbomben-Wettbewerb in Gersthofen. Mutige Springerinnen und Springer treten in vier Altersklassen an: Kids (7–9 Jahre): 1-Meter-Brett; Kids (10–12 Jahre): 3-Meter-Brett; Teens (13–17 Jahre): 5-Meter-Turm und Erwachsene (ab 18 Jahren): 5-Meter-Turm.

    Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer zeigt zwei Sprünge. Bewertet werden nicht nur die Höhe der Wassersäule, sondern auch Technik und Kreativität. Die besten drei jeder Altersklasse werden mit Medaillen ausgezeichnet, der Tagessieger erhält den Pokal. Für alle Besucherinnen und Besucher gilt: Zuschauen, anfeuern – oder gleich selbst mitmachen. Eine Anmeldung ist möglich unter veranstaltung@gersthofen.de (bitte mit Vor- und Nachnamen sowie Geburtsdatum). Spontane Anmeldungen vor Ort sind ebenfalls willkommen. (AZ)

