Holzwinkelmusikanten ehren treue aktive Musikanten

Im Rahmen der erst kürzlich stattgefundenen Holzwinkelserenade in Reutern wurden die Musiker Corinna Zimmermann, Klaus Zimmermann und Erwin Keiß für ihr besonderes Jubiläum geehrt: Sie sind seit 50 Jahren aktiv in der Blasmusik tätig. Die Ehrungen übernahm der Präsident des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM), Franz Josef Pschierer. In einer kurzen Ansprache dankte er den Jubilaren für ihr langjähriges Engagement und überreichte Urkunden und Anstecknadeln. Zu den Gratulanten zählten auch der Vorsitzende des ASM-Bezirks 15, Herr Sebastian Bernhard sowie dessen Stellvertreterin, Jasmin Berchtold. (Sandra Hander)

