35-Jährige fährt in Auerbach auf ihre Vorderfrau auf

Eine 58-jährige Autofahrerin muss in Auerbach verkehrsbedingt bremsen. Die erkennt die 35-Jährige zu spät und fährt auf.

Zu spät reagiert hat eine 35-jährige Autofahrerin am Dienstag in Auerbach. Die Frau war um 12.30 Uhr in der Ulmer Straße unterwegs.

Als eine 58-Jährige im Auto vor ihr verkehrsbedingt bremsen musste, erkannte sie das laut Polizei zu spät und fuhr auf. Der Gesamtschaden wird mit 4000 Euro beziffert. (thia)