76-Jährige bei Fahrradunfall schwer verletzt

Eine 76-jährige Frau bremst mit ihrem Fahrrad zu stark ab und stürzt. Dabei verletzt sie sich schwer.

Ein schwerer Fahrradunfall hat sich am Mittwochmittag in Auerbach ereignet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 76-Jährige mit ihrem Rad in der Ulmer Straße. Als sie anhalten wollte, bremste sie so stark ab, dass sie über den Lenker stürzte. Dabei zog sie sich unter anderem einen offenen Bruch am linken Unterarm zu und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. (AZ)