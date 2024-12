Außenrenovierung der St. Nikolaus-Kirche in Auerbach abgeschlossen

Mit einem Dankgottesdienst durch Pfarrer Ludwig Michale am Tage des Kirchen-Patrozinium St. Nikolaus in Auerbach wurde die aufwendige Außenrenovierung der im Jahre 1698 gebauten Auerbacher Kirche abgeschlossen. Der Außenputz war durch den Verkehr an der angrenzenden Staatstraße 2510 sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Für die Maßnahme wurde ein Gerüst benötig und so bezog man die Renovierung des Turmes mit der großen Kirchenuhr gleich mit ein. Um die Uhrzeit besser erkennen zu können, wurde der Uhr eine neue Optik verpasst. Die Kosten für die Überholung übernahm die Gemeinde Horgau, wie Ortspfarrer Reinfried Rimmel den Gläubigen nach dem Gottesdienst im Auerbacher Feuerwehrhaus berichtete. Die Gesamtkosten der Außenrenovierung beliefen sich auf 67.000 Euro, die Diözese steuerte aus Kirchensteuermitteln 40.200 Euro bei. Den Rest übernehmen die Kirchenstiftung, die Bevölkerung und die Auerbacher Vereine über Spenden. Bisher sind rund 7.400 Euro eingegangen. „Damit bewegen wir uns im grünen Bereich“, konnte Kirchenpfleger Anton Wiedemann stolz verkünden. Weitere Spenden für den Erhalt der Kirche St. Nikolaus sind unter IBAN DE42 7206 9274 0005 7312 24 herzlich willkommen.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.