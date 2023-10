Geparktes Auto übersehen: Auffahrunfall in Auerbach

Am Donnerstagabend kam es in dem Horgauer Ortsteil zum Zusammenstoß zweier Autos.

In Auerbach hat sich am Donnerstag ein Verkehrsunfall in der Ulmer Straße ereignet. Wie die Polizei mitteilt, übersah gegen 20 Uhr ein 85-jähriger Autofahrer einen ordnungsgemäß in Fahrtrichtung Zusmarshausen geparkten Wagen und fuhr auf diesen auf. Der 85-Jährige blieb augenscheinlich unverletzt, kam aber vorsorglich zur Untersuchung in die Universitätsklinik nach Augsburg. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. (kar)