Radfahrerin nach Unfall mit Ebike mittelschwer verletzt

Eine Radfahrerin ist nach einem Unfall im Horgauer Ortsteil Auerbach mittelschwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, stürzte sie am Sonntag gegen 22.10 Uhr in der Streitheimer Straße. Dem Bericht der Beamten zufolge, fuhr sie zu nahe an den Randstein und blieb dort mit dem Pedal ihres E-Bikes hängen. Dadurch stürzte sie zu Boden. Die, Frau welche keinen Helm trug, zog sich Kopfverletzungen und Schürfungen zu.

Da bei der Unfallaufnahme festgestellt wurde, dass die Frau nach Alkohol roch, wurde ein Alkotest und anschließend eine Blutentnahme durchgeführt. Die Polizei warnt: Für Radfahrer gilt grundsätzlich der Grenzwert von 1,6 Promille. Wird jedoch ein Unfall verursacht oder treten sonstige Ausfallerscheinungen auf, so kann auch bei einem Radfahrer ab einem Alkoholwert von 0,3 Promille eine Ahndung erfolgen. (kinp)