Reifen eines Anhängers in Auerbach zerstochen

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Samstag in Auerbach den Reifen eines Autoanhängers zerstochen. Die Polizei sucht nach Zeugenhinweisen.

Ein Unbekannter hat in der Zeit von Freitagabend, 20 Uhr, bis Samstagnachmittag, 16.30 Uhr in der Straße „Im Wiegenfeld“ in Auerbach den linken Reifen eines Anhängers zerstochen. Wie die Polizei berichtet, wird derzeit von einem Schaden in Höhe von 80 Euro ausgegangen. Hinweise nimmt die Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (AZ)