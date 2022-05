Unbekannter beschädigt ein Wohnmobil in Auerbach

Ein in der Streitheimer Straße geparktes Wohnmobil wird angefahren und beschädigt. In Frage kommen nur zwei Fahrzeugtypen.

Ein Wohnmobil ist in Auerbach von einem Unbekannten angefahren worden. Aufgrund des Schadenbildes hat die Polizei eine Vermutung.

Wohnmobil in Auerbach beschädigt: 4000 Euro Schaden

Das Campingmobil war in der Streitheimer Straße geparkt und wurde irgendwann im Zeitraum zwischen Samstag, 17 Uhr, und Dienstag, 11 Uhr. durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Da der Schaden am Wohnmobil in einer Höhe von mehr als zwei Metern liegt, wird laut Polizei von einem Lkw oder einem landwirtschaftlichen Fahrzeug ausgegangen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt. (thia)