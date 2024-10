Unbekannter zersticht Reifen von Wohnmobil

Zwei Reifen eines in Auerbach geparkten Wohnmobils sind von einem Unbekannten zerstochen worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat vermutlich bereits in der Zeit zwischen 2. und 9. Oktober. Der Schaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Zeugen bzw. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291-18900 zu melden. (kinp)

