Auffahrunfall in Gessertshausen mit 4000 Euro Unfallschaden

Gessertshausen

Auffahrunfall führt zu 4000 Euro hohem Schaden

Ein Autofahrer hat in Gessertshausen zu spät gesehen, dass der Wagen vor ihm hielt. Sein Fahrzeug prallte laut Polizei auf das vordere Auto auf.
    In Gessertshausen sind nach Angaben der Polizei zwei Autos zusammengestoßen.
    In Gessertshausen sind nach Angaben der Polizei zwei Autos zusammengestoßen. Foto: Silas Stein/dpa (Symbolbild)

    Ein 28-jähriger Autofahrer war am Samstag um 11.30 Uhr auf der Hauptstraße in Gessertshausen unterwegs Richtung Krumbach. Wie die Polizei weiter mitteilte, bemerkte er dabei nicht, dass der Wagen vor ihm hielt. Darin saß ein 29-Jähriger, der nach links abbiegen wollte. Beide Autos stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Gesamtscahden auf rund 4000 Euro. (AZ)

