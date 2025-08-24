Auffahrunfall führt zu 4000 Euro hohem Schaden

Ein 28-jähriger Autofahrer war am Samstag um 11.30 Uhr auf der Hauptstraße in Gessertshausen unterwegs Richtung Krumbach. Wie die Polizei weiter mitteilte, bemerkte er dabei nicht, dass der Wagen vor ihm hielt. Darin saß ein 29-Jähriger, der nach links abbiegen wollte. Beide Autos stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Gesamtscahden auf rund 4000 Euro. (AZ)

